(ANKARA)-Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Lyon ile karşı karşıya gelen Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş deplasmanda Fransa'nın Olimpik Lyon ekibine konuk oldu. Groupama Stadı'nda saat 22.00'de başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Harm Osmers düdük çaldı.
Beşiktaş deplasmanda 71. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle Lyon karşısında 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş deplasmanda Lyon'u 1-0 mağlup etti.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş Lyon'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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