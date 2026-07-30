Beşiktaş, Midtjylland'ı Geçti
Beşiktaş, Midtjylland'ı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi.
(İSTANBUL) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanşı da 2-0 kazanarak toplamda 3-0'lık skorla 3. eleme turuna çıktı.
Beşiktaş'ın gollerini Milot Rashica ve Orkun Kökçü kaydetti.
Kaynak: ANKA
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