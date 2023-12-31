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Beşiktaş Ortaköy'de Yılbaşı Hazırlıkları ve Yoğunluk - Son Dakika
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Beşiktaş Ortaköy'de Yılbaşı Hazırlıkları ve Yoğunluk

Yılbaşına saatler kala Beşiktaş Ortaköy'de yoğunluk oluştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ortaköy Meydanı'nda güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar, İstanbul Boğazı manzarasında fotoğraf çekerek yılın son gününden anılar bıraktı. Halil Doğan ise Ortaköy'de kutlamalar ve havai fişeklerle yeni yılı karşılayacaklarını belirtti.

31.12.2023 - 21:24,
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YILBAŞINA saatler kala Beşiktaş Ortaköy'de yoğunluk oluştu. Polis ekipleri ise önlemler aldı.

Yılbaşı kutlamaları için İstanbul'un birçok noktasında süren hazırlıklar devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ortaköy'de de yoğun güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar Ortaköy Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu. Birçok kişi, İstanbul Boğazı manzarasında fotoğraf çekerek yılın son gününden anılar bıraktı. Sokak müzisyenlerine ise yoğun ilgi gösterildi.

KUTLAMALAR VE HAVAİ FİŞEKLER OLACAK

Yılbaşını Ortaköy'de kutlayacak olan Halil Doğan, Dayım geldi Mardin'den. Burada güzel bir atmosfer olacak. Yeni yıl için kutlamalar ve havai fişekler olacak. İnşallah 2024 ülkemiz ve hepimiz için güzel geçer dedi.

Beşiktaş Ortaköy\'de Yılbaşı Hazırlıkları ve Yoğunluk
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş Ortaköy'de Yılbaşı Hazırlıkları ve Yoğunluk - Son Dakika
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