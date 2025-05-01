Beşiktaş\'ta 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri

Beşiktaş 'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerekçesiyle emniyet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı ve bu meydana çıkacak yollarda barikatlar kuruldu. Araç girişlerine izin verilmezken vatandaşlar ise kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra kapalı caddelerden geçebildi. Ayrıca yollarda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çok sayıda polis de hazır bekledi.