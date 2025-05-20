Beşiktaş'ta 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Festivali ve Yürüyüş - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Festivali ve Yürüyüş

Beşiktaş\'ta 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Festivali ve Yürüyüş

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda düzenlenen 'Gençlik Festivali' ile coşkuyla kutladı. Etkinlikler arasında oyunlar ve müzik performansları yer aldı. Akşam saatlerinde ise Dolmabahçe'den Beşiktaş'a '19 Mayıs Mustafa Kemal Yürüyüşü' gerçekleşti.

20.05.2025 15:08
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(İSTANBUL)Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda düzenlenen "Gençlik Festivali" ile büyük bir coşkuyla kutladı. Renkli etkinliklerin yer aldığı festivalde gençler bayramın heyecanını yaşarken, Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman da etkinlik alanını ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Milli mücadelenin simgesi olan 19 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin enerjisi ve katılımıyla Beşiktaş'ta da coşku içinde kutlandı. Kutlamalar sabah saatlerinde Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Ardından saat 12.00 itibarıyla Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda Beşiktaş Belediyesi tarafından organize edilen Gençlik Festivali ile devam etti.

Festival kapsamında gençlere yönelik çark oyunları, tuval resim çalışmaları, langırt, DJ performansları ve carting yarış simülasyonu gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman da festival alanına gelerek gençlerle birlikte voleybol oynadı, bayramlarını kutladı ve coşkularına ortak oldu.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan katılımcılardan Esin Sezgin, "Etkinlikleri gayet güzel bulduk, çocuklar da burada eğleniyor. Bugün 19 Mayıs; bizler için gururlu ve mutlu bir gün. İnşallah yüzyıllar boyunca bu etkinliklerin devam etmesini temenni ediyorum. Beşiktaş Belediyesi'ne de teşekkür ederiz" dedi.

Festival alanındaki gençlerden Eleysalsu Kocagöz ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Bence gayet güzel bir organizasyon. Biz gençlerin vakit geçirebilmesi için çok güzel olmuş, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Dolmabahçe'den Beşiktaş'a "19 Mayıs Mustafa Kemal Yürüyüşü"

Akşam saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan binlerce vatandaş, Dolmabahçe Sarayı'ndan Beşiktaş'a "19 Mayıs Mustafa Kemal Yürüyüşü" gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen, kortejin en önünde marşlara eşlik ederek vatandaşlarla birlikte Beşiktaş'a yürüdü.

Barbaros Meydanı'nda toplanan vatandaşlar hep bir ağızdan İBB Türk Halk Müziği Topluluğu'nun seslendirdiği türkülere eşlik etti. İBB Türk Halk Müziği Topluluğu konserinin ardından İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutladı ve meydanın gençler dolu olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Daha sonra sahne alan müzik grubu Redd sevilen parçalarıyla bayramın coşkusunu zirveye taşıdı.

Başkan Vekili Rasim Şişman da sosyal medya hesaplarında bütün komşularının bayramını kutlayarak, "19 Mayıs'ta bağımsızlık meşalemizin yakıldığı günün coşkusuyla, Mustafa Kemal Yürüyüşü'nde bir araya geldik. Cumhuriyet ilelebet" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA

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