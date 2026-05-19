Beşiktaş'ta Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

(İSTANBUL) Beşiktaş Belediyesi tarafından Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, gençlerin ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Spor aktivitelerinden konserlere, gösterilerden film gösterimine kadar birçok etkinliğin yer aldığı programda vatandaşlar bayramı bir arada kutladı.

Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Beşiktaş'ta da gün boyu süren etkinlikler düzenlendi. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda kurulan PlayStation Deneyim Alanı gençlerden yoğun ilgi görürken, katılımcılar farklı oyunlarda yarışarak keyifli vakit geçirdi. Alanda yer alan ikram stantları da gün boyunca vatandaşlara hizmet verdi.

Etkinlik kapsamında kurulan masa tenisi alanlarında gençler spor yaparak bayramın ruhunu yaşadı. Gün içerisinde devam eden aktiviteler, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde düzenlenen Gençlik Konseri ile etkinlikler müzik eşliğinde devam etti. Ardından sahne alan Bando Ekibi Gösterisi izleyicilerden alkış aldı. Programın finalinde ise "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi vatandaşlarla buluştu. Duygu dolu anların yaşandığı film gösterimiyle birlikte 19 Mayıs etkinlikleri sona erdi.