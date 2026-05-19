Beşiktaş'ta Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

19.05.2026 20:17  Güncelleme: 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi tarafından Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, gençlerin ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Spor aktivitelerinden konserlere, gösterilerden film gösterimine kadar birçok etkinliğin yer aldığı programda vatandaşlar bayramı bir arada kutladı.

(İSTANBUL) Beşiktaş Belediyesi tarafından Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, gençlerin ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Spor aktivitelerinden konserlere, gösterilerden film gösterimine kadar birçok etkinliğin yer aldığı programda vatandaşlar bayramı bir arada kutladı.

Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Beşiktaş'ta da gün boyu süren etkinlikler düzenlendi. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda kurulan PlayStation Deneyim Alanı gençlerden yoğun ilgi görürken, katılımcılar farklı oyunlarda yarışarak keyifli vakit geçirdi. Alanda yer alan ikram stantları da gün boyunca vatandaşlara hizmet verdi.

Etkinlik kapsamında kurulan masa tenisi alanlarında gençler spor yaparak bayramın ruhunu yaşadı. Gün içerisinde devam eden aktiviteler, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde düzenlenen Gençlik Konseri ile etkinlikler müzik eşliğinde devam etti. Ardından sahne alan Bando Ekibi Gösterisi izleyicilerden alkış aldı. Programın finalinde ise "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi vatandaşlarla buluştu. Duygu dolu anların yaşandığı film gösterimiyle birlikte 19 Mayıs etkinlikleri sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi’den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: ’Beni kesmez’ diyerek 2 ismi reddettim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: 'Beni kesmez' diyerek 2 ismi reddettim
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
RTÜK Tarsus’taki saldırıya yayın yasağı getirdi RTÜK Tarsus'taki saldırıya yayın yasağı getirdi

20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:05
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
18:13
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 20:41:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.