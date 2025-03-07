Beşiktaş'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

Beşiktaş Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerle kadın dayanışmasına ve kadın yoksulluğuna dikkat çekti. Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, kadınların sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

07.03.2025 18:51  Güncelleme: 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenledi. Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman'ın da katıldığı etkinliklerde kadın dayanışmasına ve kadın yoksulluğuna dikkat çekildi.

Beşiktaş Belediyesi'nin Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerin açılışında konuşan Başkan Vekili Şişman, kadınların sorunlarını kadınlardan dinlemeye ve onlarla birlikte çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinliklerin ilki, önemli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen "Yoksulluğun Kadın Yüzü" başlıklı panel oldu. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Vekili Rasim Şişman, bugün kadınların mücadelesi için bir arada olduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Yoksulluk giderek kadınlaşıyor"

"8 Mart, eşitsizlikle, adaletsizlikle, şiddetle tarih boyunca mücadele eden ve halen bu mücadeleyi sürdüren kadınların günüdür. . Biliyorum ki bugün buradaki tüm kadınlar, asırlardır süren bu mücadeleden aldıkları ilhamla yanımızdalar. Bugün gündemimizde en yoğun olan konu kadın yoksulluğudur. Kadınlar, yoksulluğun en ağır yüklerini omuzlarında taşıyorlar. Hatta daha ağırı ne biliyor musunuz, yoksulluk giderek kadınlaşıyor. Peki, ne demek yoksulluğun kadınlaşması? Bu kısmı biraz açmak isterim. Ne yazık ki 21. yüzyılda dahi kadınların kaynaklara ve gelire ulaşması erkekler kadar kolay değil. Kadınlar mülkiyet ve gelir üzerinden erkeklerle eşit söz hakkına sahip değil. Kadınların ev içindeki emeği ekonomik bir değer olarak kabul edilmiyor. Devlet tarafından sağlanmayan birçok hizmeti kadınlar karşılıksız olarak üstleniyor. Çocuk ve yaşlı bakımına yeterli kaynağın ayrılmaması, kreş ücretlerinin yüksekliği hasta yaşlı ve çocuk bakımının kadınların omuzuna yüklenmesine yol açıyor. Hepsinden daha vahimi kadınların birer kahraman gibi omuzlarına aldıkları bütün yük toplum tarafından bunlar için biçilmiş bir kaftan, bir doğal görev olarak kabul ediliyor."

Beşiktaş'ta ve İstanbul'da kadınların yükünü hafifletmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Şişman, şöyle devam etti:

"Amacımız, Beşiktaş'ta kadınların özgür, güvende ve neşe içinde yaşaması"

"Kadınların sosyal hayatta, istihdamda, eğitimde, sanatta ve sporda kısaca yaşamın her alanında en az erkekler kadar var olmaları ve gelişimleri için projeler üretmeye devam ediyoruz. Kadınların çocuklarını güvenle bırakıp sosyal hayata, istihdama karışabilecekleri kreşler açıyoruz. Bir amacımız var: Beşiktaş'ta kadınların özgür, güvende ve neşe içinde yaşamaları. Bunun için çok yoğun bir biçimde çalışmaya devam edeceğiz ve en önemlisi kadınların sorunlarını kadınlardan dinlemeye onlarla birlikte çözüm aramaya devam edeceğiz. Bugün burada konuşmak elbette çok kıymetli çünkü sizin anlattıklarınız yerel yöneticiler olarak bizlere yol gösterecek. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününü şimdiden kutluyorum."

Kadın yoksulluğuna karşı dayanışma

Başkan Vekili Rasim Şişman'ın konuşmasının ardından gerçekleşen ve yoğun ilgi gören panele, İTÜ İşletme Fakültesi'nden Ekonomi Profesörü İpek İlkkaracan, Konuşmamız Gerek Derneği'nden Fer Özgüler ve Kadınlar Matinesi kurucusu Nestereren Görgülü Şencan konuşmacı olarak katıldı.

Toplumsal eşitsizliğin en önemli boyutlarından biri olan kadın yoksulluğunun konuşulduğu panelde; kadınların dünyanın birçok yerinde eğitim, istihdam, sosyal haklar ve ekonomik fırsatlar açısından ciddi engellerle karşı karşıya kaldıkları vurgulandı. Kadın yoksulluğunun nedenleri, etkileri ve çözüm yolları da ele alındı.

Etkinlik kapsamında İstanbul'un farklı noktalarından kadınların düzenli olarak bir araya geldiği Kadınlar Matinesi topluluğu tarafından bir mezat etkinliği yapıldı.

Kaynak: ANKA

Beşiktaş Belediyesi, Yerel Yönetim, Kadınlar Günü, Rasim Şişman, Sivil Toplum, Etkinlikler, Beşiktaş, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 01:01:06. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.