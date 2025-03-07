Beşiktaş'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenledi. Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman'ın da katıldığı etkinliklerde kadın dayanışmasına ve kadın yoksulluğuna dikkat çekildi.

Beşiktaş Belediyesi'nin Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerin açılışında konuşan Başkan Vekili Şişman, kadınların sorunlarını kadınlardan dinlemeye ve onlarla birlikte çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinliklerin ilki, önemli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen "Yoksulluğun Kadın Yüzü" başlıklı panel oldu. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Vekili Rasim Şişman, bugün kadınların mücadelesi için bir arada olduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Yoksulluk giderek kadınlaşıyor"

"8 Mart, eşitsizlikle, adaletsizlikle, şiddetle tarih boyunca mücadele eden ve halen bu mücadeleyi sürdüren kadınların günüdür. . Biliyorum ki bugün buradaki tüm kadınlar, asırlardır süren bu mücadeleden aldıkları ilhamla yanımızdalar. Bugün gündemimizde en yoğun olan konu kadın yoksulluğudur. Kadınlar, yoksulluğun en ağır yüklerini omuzlarında taşıyorlar. Hatta daha ağırı ne biliyor musunuz, yoksulluk giderek kadınlaşıyor. Peki, ne demek yoksulluğun kadınlaşması? Bu kısmı biraz açmak isterim. Ne yazık ki 21. yüzyılda dahi kadınların kaynaklara ve gelire ulaşması erkekler kadar kolay değil. Kadınlar mülkiyet ve gelir üzerinden erkeklerle eşit söz hakkına sahip değil. Kadınların ev içindeki emeği ekonomik bir değer olarak kabul edilmiyor. Devlet tarafından sağlanmayan birçok hizmeti kadınlar karşılıksız olarak üstleniyor. Çocuk ve yaşlı bakımına yeterli kaynağın ayrılmaması, kreş ücretlerinin yüksekliği hasta yaşlı ve çocuk bakımının kadınların omuzuna yüklenmesine yol açıyor. Hepsinden daha vahimi kadınların birer kahraman gibi omuzlarına aldıkları bütün yük toplum tarafından bunlar için biçilmiş bir kaftan, bir doğal görev olarak kabul ediliyor."

Beşiktaş'ta ve İstanbul'da kadınların yükünü hafifletmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Şişman, şöyle devam etti:

"Amacımız, Beşiktaş'ta kadınların özgür, güvende ve neşe içinde yaşaması"

"Kadınların sosyal hayatta, istihdamda, eğitimde, sanatta ve sporda kısaca yaşamın her alanında en az erkekler kadar var olmaları ve gelişimleri için projeler üretmeye devam ediyoruz. Kadınların çocuklarını güvenle bırakıp sosyal hayata, istihdama karışabilecekleri kreşler açıyoruz. Bir amacımız var: Beşiktaş'ta kadınların özgür, güvende ve neşe içinde yaşamaları. Bunun için çok yoğun bir biçimde çalışmaya devam edeceğiz ve en önemlisi kadınların sorunlarını kadınlardan dinlemeye onlarla birlikte çözüm aramaya devam edeceğiz. Bugün burada konuşmak elbette çok kıymetli çünkü sizin anlattıklarınız yerel yöneticiler olarak bizlere yol gösterecek. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününü şimdiden kutluyorum."

Kadın yoksulluğuna karşı dayanışma

Başkan Vekili Rasim Şişman'ın konuşmasının ardından gerçekleşen ve yoğun ilgi gören panele, İTÜ İşletme Fakültesi'nden Ekonomi Profesörü İpek İlkkaracan, Konuşmamız Gerek Derneği'nden Fer Özgüler ve Kadınlar Matinesi kurucusu Nestereren Görgülü Şencan konuşmacı olarak katıldı.

Toplumsal eşitsizliğin en önemli boyutlarından biri olan kadın yoksulluğunun konuşulduğu panelde; kadınların dünyanın birçok yerinde eğitim, istihdam, sosyal haklar ve ekonomik fırsatlar açısından ciddi engellerle karşı karşıya kaldıkları vurgulandı. Kadın yoksulluğunun nedenleri, etkileri ve çözüm yolları da ele alındı.

Etkinlik kapsamında İstanbul'un farklı noktalarından kadınların düzenli olarak bir araya geldiği Kadınlar Matinesi topluluğu tarafından bir mezat etkinliği yapıldı.