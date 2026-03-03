Beşiktaş Belediyesi'nden "8 Mart'a Doğru" Etkinlikleri - Son Dakika
Beşiktaş Belediyesi'nden "8 Mart'a Doğru" Etkinlikleri

03.03.2026 09:53  Güncelleme: 10:31
Beşiktaş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği '8 Mart'a Doğru' etkinlikleri çerçevesinde paneller, belgesel gösterimleri ve çeşitli aktivitelerle kadın dayanışmasına dikkat çekiyor.

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. "8 Mart'a Doğru" başlığıyla hazırlanan etkinlik programında paneller, belgesel gösterimleri, söyleşiler, stand up gösterileri, geziler ve imza günleri yer alıyor. Etkinlikler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı farkındalık ve kadın dayanışmasına dikkati çekmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği "8 Mart'a Doğru" etkinlikleri, 27 Şubat Cuma günü Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüleri ile birlikte düzenlenen kadına yönelik şiddeti feminist perspektifle ele alan panelle başladı. Panelde kadına yönelik şiddetin yapısal boyutları, bu konudaki önleyici çalışmalar, kadına yönelik şiddeti önlemede feminist yöntemler ve mevcut koruyucu mekanizmaların etkinliği kapsamlı biçimde tartışıldı.

"Bu Kalabalığı Hatırla", "Bir Kadına Göre Çok Komiksin"

"8 Mart'a Doğru" programının dünkü etkinliklerinden ilki, Kadının İnsan Hakları Derneği'nden Yıldız Taghızade'nin katılımıyla gerçekleştirilen "Bu Kalabalığı Hatırla" adlı belgeselin gösterimi ve söyleşisi oldu. Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik yoğun ilgi gördü. Dün gerçekleştirilen diğer bir etkinlikte ise yine Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de "Bir Kadına Göre Çok Komiksin" adlı stand-up gösterisi yer aldı. Gösteride komedi sektöründe kadınların yer alması, cinsiyetçi şakalara karşı duruş ve sahnede kadın olmanın getirdiği zorluklar ele alındı."

Ayşem Moralıgil ile kadın kooperatifleri

Dünya Kadınlar Günü kapsamında 3 Mart Salı günü (bugün) kadın kooperatifleri üzerine bir etkinlik gerçekleştirilecek. Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ayşem Moralıgil ile yapılacak buluşmada, kadın kooperatiflerinin önemi ve kadınların ekonomik bağımsızlığı üzerine değerlendirmeler yapılacak.

"Kadın Sağlığı Sorunları ve Önleyici Yaklaşım" konuşulacak

"Kadın Sağlığı Sorunları ve Önleyici Yaklaşım" adlı panel 4 Mart Çarşamba günü (yarın) gerçekleştirilecek. "Kadın Bedenine Dair Bilgi, Güçtür" temasıyla Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak panelde güvenli gebelikten kontraseptif yöntemlere, meme ve rahim ağzı kanserinden cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara kadar pek çok temel başlık ele alınacak."

"İstanbul Modern'e Gidiyoruz!"

"8 Mart'a Doğru" programının 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek etkinliği ise "İstanbul Modern'e Gidiyoruz!" olacak. Etkinlik kapsamında Beşiktaşlı kadınlar, İstanbul Modern'de rehber eşliğinde sergi turuna katılarak müzedeki güncel sergileri gezecek."

Nazan Moroğlu ile imza günü etkinliği

"8 Mart'a Doğru" etkinliklerinin sonuncusu da 9 Mart Pazartesi günü saat 15.00'te Beltaş Kitap Kafe'de düzenlenecek imza günü olacak. Kadınlar, Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı ve Türkiye'nin ilk kadın hukuku uzmanı Av. Nazan Moroğlu'nun "Devrim Yasamız Medeni Kanun 100 Yaşında" kitabının imza günü için bir araya gelecek."

Kaynak: ANKA

