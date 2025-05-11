Beşiktaş'ta Anneler Günü Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, Anneler Günü'nü, Aykut Barka Deprem Parkı'nda çeşitli etkinliklerle kutladı. Gün boyunca renkli görüntülere sahne olan etkinliklere katılan çocuklar ve anneleri keyifli zaman geçirdi.

Beşiktaş'ta Anneler Günü etkinlikleri, sabah saatlerinde hamile yogası ile başladı. Ardından çocuklar annelerine hediye etmek üzere saksılara çiçek dikti, bez çantaları hayal güçlerini kullanarak renklendirdi.

"Annem İçin" panosuna duygu ve düşüncelerini yazan çocuklar, anneleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Şarkılara eşlik eden çocuklar ve ebeveynleri, parkta dans ederek bu özel günün coşkusunu yaşadı.

Etkinlik alanını ziyaret eden Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, çocuklarla sohbet ederek yaptıkları çalışmaları inceledi. Şişman, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Bizi var eden, her zaman yanımızda olan annelerimizin sadece bir günde değil, her zaman değerini bilmeliyiz. Bugün burada çocuklarımızla birlikte onların emeklerini kutlamak bizler için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi, Anneler Günü'ne özel olarak Semt Kart sahibi annelere 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Beltaş kafelerde Türk kahvesi ikram etti.