Beşiktaş'ta aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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Beşiktaş'ta, aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park ekipleri, Vişnezade Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'ta şüphe üzerine 73 ABG 427 plakalı cipi durdurdu.

Aramada, aracın sol kapısının iç bölümünde 2 parça halinde, alt kısmındaki şasi bölümünde ise mıknatısla sabitlenmiş kutu içerisinde satışa hazır halde toplam 61,7 gram uyuşturucu bulundu.

Sürücü N.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.