Beşiktaş'ta arızalanan metrobüs seferleri aksattı, duraklarda yoğunluk oluştu

Beşiktaş'ta arızalanan metrobüs seferleri aksattı, duraklarda yoğunluk oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ta Avcılar istikametine seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı yakınında arızalanarak yolu kapattı ve seferler aksadı. Duraklarda yoğunluk oluşurken arızalı araçtaki yolcular başka araca yönlendirildi, metrobüsün kaldırılmasıyla seferler normale döndü.
??????? Beşiktaş'ta, arızalanan aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı'na yakın bir bölgede arızalandı.
Aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Metrobüs yolunda araç kuyrukları oluşurken, duraklarda bekleyen yolcular yoğunluğa neden oldu.
Arızalanan metrobüsteki yolcular, başka bir araca yönlendirildi.
Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Kaynak: AA
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