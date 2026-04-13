Beşiktaş'ta Çatışma: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

13.04.2026 11:11
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

-BEŞİKTAŞ'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmanın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 6 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Çatışmada yaralı olarak ele geçirilen saldırganların tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenilirken 1 şüphelinin ise emniyette sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Güvenlik, İsrail, Güncel, Olay, Son Dakika

