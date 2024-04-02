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Beşiktaş'ta çıkan yangınla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta çıkan yangınla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Beşiktaş'ta bulunan 16 katlı binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili olarak işletme müdürü ve iş yerinin ortakları da dahil olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında kasten yaralama, cinsel taciz, uyuşturucu madde kullanma ve ateşli silahlar kanununa muhalefet gibi suçlardan kayıtları bulunan kişiler de yer alıyor.

02.04.2024 17:39  Güncelleme: 17:40
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Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ekiplerce, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P (26) ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47) gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada, İ.Ş ve Ş.Ş'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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