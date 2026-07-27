A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçı Beşiktaş’ta dev ekranda izlendi - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçı Beşiktaş’ta dev ekranda izlendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın maçı Beşiktaş’ta dev ekranda izlendi
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Beşiktaş Belediyesi, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olduğu maçı deprem parkında kurduğu dev ekrandan yayınladı. Vatandaşlar galibiyeti marşlar ve bayraklarla kutladı.

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya ile karşılaştığı maçı Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı'na kurduğu dev ekrandan yayınladı. Maçı izlemeye gelen yurttaşlar galibiyet sevincini marşlar söyleyerek kutladı.

Beşiktaş Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya ile karşılaşacağı maç için Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı'na dev ekran kurdu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya ile karşılaşmasını yurttaşlar büyük heyecanla izledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya'yı 3-1 mağlup etmesi büyük seviçle karşılandı.

Karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 25-23'lük skorla geçerek durumu 1-1'e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti 26-24 kazanan milliler, maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de üstün oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, seti 25-21, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları'nın şampiyon olmasının ardından yurttaşlar marşlarla ve bayraklarla kutlama yaptı.

Kaynak: ANKA

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