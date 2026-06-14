Beşiktaş\'ta Milli Maç Heyecanı Dev Ekranda Yaşandı

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği Dünya Kupası mücadelesi için Barbaros Meydanı'nda dev ekran kurdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, milli heyecana ortak olmak ve A Milli Takım'a destek vermek için Barbaros Meydanı'nda bir araya geldi. 7'den 77'ye binlerce futbolseverin doldurduğu meydanda, karşılaşma büyük bir coşku ve heyecanla takip edildi.

Maç öncesinde Beşiktaş Belediyesi ekipleri vatandaşlara simit, çay ve su ikramında bulundu. Milli maç coşkusunu birlikte yaşayan vatandaşlar, kurulan dev ekranda karşılaşmanın heyecanını meydanda hep birlikte paylaştı.

Saat 07.00'de başlayan mücadele boyunca meydanda adeta tek yürek olan vatandaşlar, A Milli Takım'ın sahadaki mücadelesine alkışlar ve tezahüratlarla destek verdi.

Maç sonunda A Milli Takım, Avustralya'ta karşı mücadeleyi 2-0 kaybetti. Ay yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndan çıkmak için umutlarını Paraguay ve ABD maçlarına bıraktı.