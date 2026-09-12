Beşiktaş'ta halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde İETT'ye bağlı özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçların yolda kalması nedeniyle trafik akışı aksadı.
Beşiktaş'ta, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde seyreden 34 HO 2425 plakalı özel halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı.
Kazanın etkisiyle iş makinesindeki 2 kişi ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların yolda durması nedeniyle trafik akışı aksadı.
Araçların kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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