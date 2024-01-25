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Beşiktaş'ta İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü

Beşiktaş'ta Sinanpaşa Mahallesi Köyiçi Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yere düşürdüğü diğer kişiyi darbetti ve başka bir kişi ise yerdeki kişiye tekme atarak kaçtı. Kavga, çevrede bulunanların araya girmesiyle son buldu. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

25.01.2024 - 09:42,  Güncelleme: 09:43
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BEŞİKTAŞ'ta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Sinanpaşa Mahallesi Köyiçi Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi yere düşürdüğü kişiyi art arda darbetti. Gruptaki başka bir kişi ise yerdeki kişiye tekme atarak kaçtı. Kavga araya girenlerin yardımıyla son buldu. Kavga anları ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, iki kişinin kavga etmesi ve yere düştükleri görülüyor. Yerde de birbirlerine vurmaya devam eden taraflar araya girenlerin yardımıyla ayrılıyor.

Beşiktaş\'ta İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü
Kaynak: DHA
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kavga, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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