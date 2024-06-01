Beşiktaş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden motosikletli grup - Son Dakika
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Beşiktaş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden motosikletli grup

Beşiktaş\'ta İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarını protesto eden motosikletli grup

Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan motosikletli bir grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Levent'te, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu binanın önünde bir araya gelen bir grup motosikletli, Filistin ve Türk bayraklarıyla Filistin'de yaşanan 'soykırım' nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi. Grup, 'İsrail'e dur de' yazılı stickerları motosikletlerinin önüne yapıştırdı. Filistin'de yaşayanların uzun süredir İsrail'in zulmüne maruz kaldığını belirten grup adına yapılan basın açıklamasında, İsrail'in soykırım eylemlerini sergilediği ve tüm insanlığa gözdağı verdiği vurgulandı. Protesto gösterisi sonrasında grup, sloganlar atarak Sarıyer'e doğru toplu sürüş yaptı.

01.06.2024 15:36
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Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan motosikletli bir grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Levent'te, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu binanın önünde bir araya gelen bir grup motosikletli, ellerinde Filistin ve Türk bayrağı taşıyarak, Filistin'de yaşanan "soykırım" nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

Gruptakiler, motosikletlerinin önüne "İsrail'e dur de" yazılı sticker yapıştırdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Hasan Erkan Anlar, Filistin'de yaşayanların 75 yılı aşkın süredir İsrail'in zulmüne maruz kaldığını söyledi.

Dünyada barışı, huzuru, özgürlüğü, adaleti ve düzeni tesis eden kazanım ile kurumların tümünün iflas ettiğini belirten Anlar, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 7 Ekim'den bu yana 16 bini çocuk toplam 36 binden fazla Filistinli, siyonist İsrail tarafından katledildi. Birleşmiş Milletlerin çocuk haklarına dair sözleşmesinde 'Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir.' diyor. İsrail ve ona koşulsuz soykırım desteği veren güçler dünyayı korkunç bir karanlığa sürüklüyor. İsrail açıkça soykırımın tüm eylemlerini sergilerken bu niyetini gizleme ihtiyacı bile duymadan tüm insanlığa gözdağı veriyor."

Açıklamanın ardından, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösteren grup, kortej halinde Sarıyer'e doğru toplu sürüş yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden motosikletli grup - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden motosikletli grup - Son Dakika
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