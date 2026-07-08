Beşiktaş'ta Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kadın Cesedi Bulundu

Beşiktaş\'ta Kadın Cesedi Bulundu
08.07.2026 15:37
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Beşiktaş İskelesi açıklarında kadın cesedi bulundu, ölüm nedeni için Adli Tıp'a sevk edildi.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ iskelesi açıklarında kadın cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, Beşiktaş İskelesi açıklarında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vapurla seyahat eden yolcular denizde hareketsiz duran kişiyi görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri denizdeki kişiyi iskeleye çıkardı. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin C.T. (36) olduğu belirlendi. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kaynak: DHA

Adli Tıp, Beşiktaş, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

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