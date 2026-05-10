Beşiktaş'ta Kore Rüzgarı… On Binlerce Kişi "Kore Festivali"Nde Buluştu

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, World Okta ve Koreliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Kore Festivali" on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kore'ye özgü dansların, yemeklerin, müziklerin ve kültürel etkinliklerin yer aldığı festival, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda renkli görüntülere sahne oldu.

Beşiktaş Belediyesi tarafından festival alanına sabahın erken saatlerinden itibaren gelen on binlerce ziyaretçi, Kore kültürünü yakından deneyimleme fırsatı buldu. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı girişinde kurulan "Kore Gazileri Fotoğraf Sergisi" ise Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihsel dostluğa dikkati çekti.

Gün boyunca düzenlenen çeşitli oyunlar, atölyeler ve etkinliklerin ardından sahnelenen Kore'nin geleneksel yelpaze dansı gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Katılımcılar, Kore müzikleri eşliğinde eğlenirken, düzenlenen dans yarışmalarında sahne performanslarıyla hünerlerini sergiledi.

Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, konuşmasına Korece "Merhaba" ve "Hoş geldiniz" diyerek başladı. Türkiye ile Kore arasındaki dostluğa vurgu yapan Başkan Vekili Rasim Şişman sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Şu an bu alana baktığımda; Beşiktaş'ın bitmeyen enerjisi ile Kore'nin binlerce yıllık köklü geleneğinin büyük bir uyum içinde olduğunu görüyorum. Beşiktaş, her zaman kendi yerel dinamizmini dünyanın köklü kültürleriyle buluşturmayı başarmış bir kenttir. Burada bir yanda Kore mutfağının eşsiz tatlarını deneyimliyor, diğer yanda gençlerimizin heyecanıyla renklenen sahne performanslarını izliyoruz."

Türkiye ile Kore arasındaki dostluğun yıllardır güçlü şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Vekili Rasim Şişman kültür, sanat ve gastronomi aracılığıyla bu bağların daha da güçlendiğini belirtti.

Beşiktaş Belediyesi, Korece dil eğitimi verecek

Festivalin sosyal dayanışma yönüne de dikkati çeken Başkan Vekili Şişman, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen destek çalışmalarının lösemili çocuklara umut olacağını ifade ederek katkı sunan tüm bağışçılara teşekkür etti. Beşiktaş Belediyesi olarak Korece dil eğitimleri ve kültür atölyeleri için hazırlıkları tamamladıklarını açıklayan Başkan Vekili Şişman, kursların ekim ayında başlayacağını belirterek başvuruların yakında açılacağını duyurdu.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lee Woo-Sung ise "Kore kültürünü paylaşmak ve kültürel etkileşimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Festivale katılan yurttaşlardan Bedia Korkmaz, etkinliği aylar öncesinden takip ettiğini söyleyerek Kore'nin geleneklerini ve kültürünü kendisine yakın hissettiğini ifade etti. Arkadaşlarıyla birlikte dans yarışmasına katılan İrem Köroğlu ise sahneye çıkmanın kendileri için çok heyecan verici olduğunu belirterek, festival atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Festival sonunda, Koreliler Derneği ve World OKTA İstanbul tarafından Başkan Vekili Rasim Şişman'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.