Beşiktaş'ta Kundaklama ve Kurşunlama Olayı: 11 Gözaltı

Beşiktaş'ta araç kiralama şirketine ait park halindeki 14 aracı etkileyen kundaklama sonucu çıkan yangın ile iş yeri sahibinin evinin kurşunlanmasına ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince, Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı bir binanın girişindeki araç kiralama şirketine ait iş yerinin önünde park halindeki araçların olduğu alanda 2 şüpheli tarafından çıkarılan yangın ile iş yeri sahibinin evinin kurşunlanmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, eylemleri gerçekleştirdiği ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 motosiklet de ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı bir binanın girişindeki araç kiralama şirketine ait iş yerinin önünde park halindeki araçların olduğu alanda 6 Nisan'da çıkan yangın 14 araca sıçramıştı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülmüş, kullanılmaz hale gelen araçlar çekiciyle kaldırılmıştı.

Yangına ilişkin inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden olayın 2 şüphelinin kundaklaması sonucu meydana geldiğini belirlemişti. Yangının ardından iş yeri sahibinin Beşiktaş Levent Mahallesi'ndeki evinin de kurşunlandığı tespit edilmişti.

İş yeri sahibi ve birlikte yaşadığı kadının çok sayıda suç kaydının olduğu, Beşiktaş'ta 3 eğlence mekanı işlettikleri öğrenilmişti.