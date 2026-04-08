Beşiktaş'ta Araç Kiralama Şirketi Kundaklandı, İş İnsanının Villası Kurşunlandı

Beşiktaş'ta iş insanı Selçuk Kürkoğlu'na ait araç kiralama şirketi, motosikletle gelen kasklı saldırganlar tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Balmumcu Mahallesi'nde gece saat 04.30 sıralarında yaşanan olayda, park halindeki 14 araç tamamen yandı ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kundaklamanın hemen ardından, şüpheliler Levent Mahallesi'ndeki Kürkoğlu'nun villasına silahla ateş açtı. Olay yerinde 7 boş kovan bulunurken, villaya 5 mermi isabet etti. Saldırılarda yaralanan olmazken, yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldi ve zarar gören araçlar emniyet otoparkına götürüldü.

Güvenlik kamera görüntülerinde, kasklı ve siyah giyimli 2 kişinin oto galeriye benzin döküp ateşe verdiği, villaya yapılan silahlı saldırıda ise şüphelinin motosikletle kaçtığı görülüyor. Polis, Kürkoğlu'nun saldırıdan önce telefonla tehdit edildiğini, ancak şikayette bulunmadığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kürkoğlu, telefonla tehdit edildiğini ve sert bir şekilde karşılık verdiğini belirterek, olayları ciddiye almadığını ifade etti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, saldırının arkasında 'Şapkalılar' çetesinin olduğu ve çetenin lideri Volkan Ramazan Ayhan'ın Kürkoğlu ile bir gece kulübü nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi.