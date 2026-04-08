Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta Araç Kiralama Şirketi Kundaklandı, İş İnsanının Villası Kurşunlandı

08.04.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta iş insanı Selçuk Kürkoğlu'na ait araç kiralama şirketi motosikletli saldırganlar tarafından kundaklandı. Olayın ardından Kürkoğlu'nun villasına silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı ancak büyük maddi hasar meydana geldi.

Beşiktaş'ta iş insanı Selçuk Kürkoğlu'na ait araç kiralama şirketi, motosikletle gelen kasklı saldırganlar tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Balmumcu Mahallesi'nde gece saat 04.30 sıralarında yaşanan olayda, park halindeki 14 araç tamamen yandı ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kundaklamanın hemen ardından, şüpheliler Levent Mahallesi'ndeki Kürkoğlu'nun villasına silahla ateş açtı. Olay yerinde 7 boş kovan bulunurken, villaya 5 mermi isabet etti. Saldırılarda yaralanan olmazken, yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldi ve zarar gören araçlar emniyet otoparkına götürüldü.

Güvenlik kamera görüntülerinde, kasklı ve siyah giyimli 2 kişinin oto galeriye benzin döküp ateşe verdiği, villaya yapılan silahlı saldırıda ise şüphelinin motosikletle kaçtığı görülüyor. Polis, Kürkoğlu'nun saldırıdan önce telefonla tehdit edildiğini, ancak şikayette bulunmadığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kürkoğlu, telefonla tehdit edildiğini ve sert bir şekilde karşılık verdiğini belirterek, olayları ciddiye almadığını ifade etti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, saldırının arkasında 'Şapkalılar' çetesinin olduğu ve çetenin lideri Volkan Ramazan Ayhan'ın Kürkoğlu ile bir gece kulübü nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güvenlik, Beşiktaş, Ekonomi, Selçuk, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
Galatasaray’ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Ata Demirer’den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
İlk hamileliğe özel “Her Gebeye Ebe“ uygulaması başladı
İlk hamileliğe özel "Her Gebeye Ebe" uygulaması başladı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 14:39:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.