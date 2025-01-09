Beşiktaş\'ta Lokantada Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Beşiktaş'ta lokantada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Cihannüma Mahallesi Bostancıbaşı Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki lokantada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokağa şerit çekip güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta oksijen verildi.
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