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Beşiktaş'ta otomobil servis minibüsüne çarptı: 9 yaralı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta otomobil servis minibüsüne çarptı: 9 yaralı

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, ters yöne girerek servis minibüsüne çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

24.12.2023 - 03:00,  Güncelleme: 03:02
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BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters yöne girerek servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde meydana geldi. İddiaya göre, 35 APN 436 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride girerek 34 LAK 476 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre Beşiktaş yönünde trafiğe kapanan Dolmabahçe Caddesi, araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

Beşiktaş\'ta otomobil servis minibüsüne çarptı: 9 yaralı
Kaynak: DHA
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