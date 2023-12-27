 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ta otomobil site bahçesine düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta otomobil site bahçesine düştü, sürücü yaralandı

Beşiktaş'ın Kültür Mahallesi'nde bir otomobil, demir korkulukları aşarak yaklaşık 6 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Otomobil, çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Beşiktaş\'ta otomobil site bahçesine düştü, sürücü yaralandı
27.12.2023 - 13:35,
Abone Ol

Beşiktaş'ta site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kültür Mahallesi Turizm Sitesi Sokak'ta sürücü Özgül T'nin kullandığı 34 CEG 785 plakalı otomobil, yolun kenarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 6 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Bina sakinlerinden Özcan Arslan, duydukları gürültü üzerine dışarı çıktıklarında aracın boşluğa düştüğünü fark ettiklerini söyledi. Otomobil sürücüsünün, komşuları olduğunu belirten Arslan, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Beşiktaş, İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, Yaralanma, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta otomobil site bahçesine düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika


14:33
THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54
İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:48
16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:33 THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54 İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:48 Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta otomobil site bahçesine düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement