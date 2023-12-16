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Beşiktaş'ta park halinde alev alan cip kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta park halinde alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Beşiktaş'ta park halindeyken alev alan cip, kullanılamaz duruma geldi.

Beşiktaş\'ta park halinde alev alan cip kullanılamaz hale geldi
16.12.2023 - 23:53,
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Beşiktaş'ta park halindeyken alev alan cip, kullanılamaz duruma geldi.

Etiler Mahallesi Arnavutköy Caddesi'nde park halinde bulunan 34 VAS 77 plakalı cipte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta park halinde alev alan cip kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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