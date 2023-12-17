Beşiktaş\'ta park halindeki cip alev alev yandı

BEŞİKTAŞ'ta park halindeki cip, alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, cip kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Etiler Kültür Mahallesi Arnavutköy Yolu Caddesi'nde çıktı. Park halindeki 34 VAS 77 plakalı cip, bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye tarafından söndürülen cip, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan cipin sahibine teslim edilmek üzere otoparktan çıkarılarak yol kenarına park edildiği iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.