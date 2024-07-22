Beşiktaş'ta park halindeki kamyon apartmanın girişine çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş'ta park halindeki kamyon apartmanın girişine çarptı

Beşiktaş'ta park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden kamyon, bir binanın girişine çarparak durabildi. Kamyonun çarpması sonucu doğal gaz kutusu hasar aldı ve etrafa gaz kokuları yayıldı. Bina sakinleri içeride mahsur kaldı ancak itfaiye ekipleri tarafından pencereden tahliye edildi. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Kamyonun kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

22.07.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden kamyon, bir binanın girişine çarparak durabildi.

Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokak'ta inşaat malzemelerinin indirildiği park halindeki 34 CYS 237 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı.

Sürücüsüz kamyon yokuş aşağı hızla hareket ederek bir apartmanın girişine çarparak durabildi, bu sırada doğal gaz kutusunun hasar alması sonucu etrafa gaz kokuları yayıldı.

Bina sakinleri apartmanın girişinin kapanması nedeniyle içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz ekipleri gaz kaçağını kontrol altına alırken itfaiye çalışanları ise binada kalanları pencereden tahliye etti.

Ekiplerin kamyonu kaldırmak için çalışması sürüyor.

"Doğum günümdü bugün, en mutlu günüm en kötü günüm oldu"

Baran Çınar Duman, evde kuzeniyle PlayStation oynadığı sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Bir anda gümbürtülü bir ses gelmeye başladı ve ev çok sallandı. Onun etkisiyle masadan PlayStation'ım düştü. İtfaiyeler geldi dediler ki; 'Gaz kaçağı var, patlayabilir çabuk çıkın.' Bahçenin oradan tırmandım, yukarıya çıktım, sonra anneannemi aldık, anneannem de tansiyon-kalp hastasıydı, ambulansla götürdüler. Doğum günümdü, hazırlıklarım bitmişti. Mutlu mutlu oynuyorduk, misafirlerimizi bekliyorduk. Bir anda çat diye ses geldi, en mutlu günüm en kötü günüm oldu."

Kamyondan kepçenin inşaat malzemelerini indirdiği sırada hareket ettiğini anlatan Emin Karadağ da "Kamyon kayarak evin içine girdi. İçeridekilerin hepsini tahliye ettiler. Yaralı veya can kaybı yok." diye konuştu.

Açelya Ayçin ise itfaiye ekipleri tarafından pencereden çıkarıldığını ifade ederek "İnsanların sesiyle uyandık duruma, bir patlama yaşanmadı." dedi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta park halindeki kamyon apartmanın girişine çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:11 Türkiye’yi ikiye bölen kanun teklifi TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi Türkiye'yi ikiye bölen kanun teklifi! TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
16:21 Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü Ablası Sıla Doğu isyan etti Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 18:01:13. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta park halindeki kamyon apartmanın girişine çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement