Beşiktaş'ta Park Kavgası: 1 Ölü, 5 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beşiktaş'ta Park Kavgası: 1 Ölü, 5 Gözaltı

13.02.2026 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 5 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü, ölen kişinin yakınları tarafından darbedilen şüpheli yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Dikilitaş Mahallesi'nde F.T. (70) ve E.Ş. (67) arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, silahla ateş açarak F.T'yi yaraladı.

Olay yerine gelen F.T'nin yakınları da E.Ş'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri silahla yaralanan F.T. ve darbedilen E.Ş'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. F.T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, E.Ş'yi darbettiği belirlenen A.B. (28), V.A. (32), C.A. (39) ve H.A'yı (62) yakaladı. Şüpheli E.Ş. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

E.Ş'nin evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 506 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, şüpheli E.Ş'nin, öldürülen F.T'nin yakınları tarafından darbedilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Park Kavgası: 1 Ölü, 5 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 00:18:38. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Park Kavgası: 1 Ölü, 5 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.