Beşiktaş'ta Park Kavgası: 1 Ölü, 5 Gözaltı

Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü araç park yeri nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Dikilitaş Mahallesi'nde park etme meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Dikilitaş Mahallesi'nde dün F.T. (70) ve E.Ş. (67) arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, silahla ateş açarak F.T'yi yaralamıştı. Olay yerine gelen F.T'nin yakınları da E.Ş'yi darbetmişti.

Sağlık ekipleri silahla yaralanan F.T. ve darbedilen E.Ş'yi ambulanslarla hastaneye kaldırmış, F.T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Ekipler, E.Ş'yi darbettiği belirlenen A.B. (28), V.A. (32), C.A. (39) ve H.A'yı (62) yakalamış, şüpheli E.Ş. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.