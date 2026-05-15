Beşiktaş'ta Polis Memuruna Araç Çarptı

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı kadın polis memuru yaralandı.
Dolmabahçe Sarayı önünde yaya olarak trafik akışını yöneten polis memuru Ş.A'ya, Beşiktaş yönüne dönmek isteyen M.K. hakimiyetindeki otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun ameliyata alındığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
