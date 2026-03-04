Beşiktaş'ta Ramazan Ayında Fırınlara Denetim

Kamera: Hakan Kaya

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla yapılan denetimlerde gramaj, hijyen ve fiyat etiketi kontrolleri yapıldı. Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerde özellikle ramazan pidesi başta olmak üzere ekmek ve unlu mamullerin gramajlarını inceledi. Ayrıca hijyen koşulları ile fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu tek tek kontrol edildi. Üretim alanları ve satış tezgahlarını denetleyen ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulunarak yasal işlemleri uyguladı.

"Çalışmalarımız ramazan ayı boyunca hassasiyetle devam edecek"

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çarşı Karakol Şefi Onur Özelci, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz denetimler neticesinde, Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak fiyat etiket yönetmeliğine aykırı bulunan bir işletme hakkında gerekli tutanakları tanzim ettik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz de hijyen esaslarına uymayan bir işletmeye, ilgili kanun kapsamında cezai müeyyide uyguladı."

Çalışmalarımız ramazan ayı boyunca hassasiyetle devam edecek. Alışveriş esnasında herhangi bir olumsuzluk tespit eden vatandaşlarımız, 7/24 ihbar hatları üzerinden Beşiktaş Belediyesi'ne ulaşabilir. Tüm komşularımıza hayırlı ramazanlar dileriz."