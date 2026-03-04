Beşiktaş'ta Ramazan Ayında Fırınlara Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta Ramazan Ayında Fırınlara Denetim

04.03.2026 17:42  Güncelleme: 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayı nedeniyle fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat etiketi kontrolleri yaptı. Yönetmelik ihlali tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Kamera: Hakan Kaya

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla yapılan denetimlerde gramaj, hijyen ve fiyat etiketi kontrolleri yapıldı. Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerde özellikle ramazan pidesi başta olmak üzere ekmek ve unlu mamullerin gramajlarını inceledi. Ayrıca hijyen koşulları ile fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu tek tek kontrol edildi. Üretim alanları ve satış tezgahlarını denetleyen ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulunarak yasal işlemleri uyguladı.

"Çalışmalarımız ramazan ayı boyunca hassasiyetle devam edecek"

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çarşı Karakol Şefi Onur Özelci, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz denetimler neticesinde, Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak fiyat etiket yönetmeliğine aykırı bulunan bir işletme hakkında gerekli tutanakları tanzim ettik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz de hijyen esaslarına uymayan bir işletmeye, ilgili kanun kapsamında cezai müeyyide uyguladı."

Çalışmalarımız ramazan ayı boyunca hassasiyetle devam edecek. Alışveriş esnasında herhangi bir olumsuzluk tespit eden vatandaşlarımız, 7/24 ihbar hatları üzerinden Beşiktaş Belediyesi'ne ulaşabilir. Tüm komşularımıza hayırlı ramazanlar dileriz."

Kaynak: ANKA

Beşiktaş Belediyesi, Yerel Haberler, Beşiktaş, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Ramazan Ayında Fırınlara Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:37:21. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Ramazan Ayında Fırınlara Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.