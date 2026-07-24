Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı

Beşiktaş\'ta Silahlı Saldırı
24.07.2026 10:12
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Beşiktaş taraftar grubu lideri Kemal Ulhanlı, motosikletten açılan ateşle yaralandı; 7 kişi tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'ta taraftar oluşumu Çarşı'nın 'Deplasman Kartalları' adı verilen grubunun eski tribün liderlerinden Kemal Ulhanlı (50), yolda yürüdüğü sırada motosikletle gelen maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun 5 yerinden yaralanan Ulhanlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2'si kadın 7 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, saldırıda 2 ayrı motosiklet ve otomobil kullanıldığı ortaya çıktı.

Olay, 10 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Beşiktaş tribünlerinde taraftar grubu Çarşı'nın 'Deplasman Kartalları' grubunun eski lideri Kemal Ulhanlı, sokakta yürümeye başladı. Bu sırada motosikletle gelen saldırganlardan biri Ulhanlı'ya ateş açtı. Saldırı sonucu Ulhanlı, bacaklarından ve koltuk altından olmak üzere 5 yerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulhanlı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulhanlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YOLDA YÜRÜRKEN SALDIRIYA UĞRADI

Diğer yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 3 boş kovan bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı incelemede saldırı anını gösteren bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşamadı. Çalışmalara devam eden polisin ifadesine başvurduğu E.K., (15) silah seslerini duyduktan sonra siyah kıyafetli ve maskeli bir kişinin koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKARILDI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmasında, saldırıda kullanılan 34 FVP 162 plakalı motosikletin Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında üzeri örtülmüş halde saklandığı belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin motosiklet üzerinde yaptığı çalışmada Hamza T.'nin (19) parmak izi bulundu. Çalışmalarda motosikleti Hamza T.'nin kullandığı, silahı ise Onur T.'nin (26) kullandığı belirlendi.

SALDIRIDA 2 AYRI MOTOSİKLET KULLANILMIŞ

Saldırının ardından şüphelilerin ikinci bir motosiklet ve kiralık otomobille hareket ettiği tespit edildi. Eren K.'nin (24) şüphelilerle birlikte hareket ederek diğer motosikleti kullandığı, Derya Ö.'nün (23), Nuran Ö. (25) tarafından kiralanan otomobille şüphelilerle birlikte saldırıda kullanılan motosikleti almaya gittiği belirlendi. Abdulsamet K.'nin (22) motosikleti terk edildiği yerden aldığı, Eray Ç.'nin (23) ise motosikleti Mustafa K.'ye (26) verdiği tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 15 Temmuz'da düzenlediği operasyonda Eren K., Eray Ç., Derya Ö., Nuran Ö., Abdulsamet K., Mustafa K. ve Hamza T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Mustafa K. ile Hamza T.'nin ifadelerinde, saldırıda silahı Onur T.'nin kullandığını, motosikleti Hamza T.'nin sürdüğünü ve saldırının Fuat U. (25) tarafından organize edildiğini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kemal Ulhanlı'nın toplam 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN TOPLAM 51 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Diğer yandan firari tetikçi Onur T.'nin 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından toplamda 23, Fuat U.'nun ise 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'motosiklet hırsızlığı' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerden Eren K.'nin ise 6, Eray Ç.'nin 3, Abdulsamet K.'nin 7, Mustafa K.'nin toplam 2 ve Hamza T.'nin 4 suç kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Onur T. ile olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Fuat U.'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı - Son Dakika

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