 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ta Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü

Beşiktaş'ta bir motosiklet sürücüsü, trafikte tehlikeli hareketler yaparak hem kendi hem de arkasında oturan yolcunun hayatını tehlikeye attı. Sürücü uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerledi ve koruyucu ekipman kullanmadı.

26.12.2023 - 09:44,
Abone Ol

BEŞİKTAŞ'ta bir motosiklet sürücüsünün trafikteki tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi hayatını hem de arkasında oturan yolcunun hayatını tehlikeye atan sürücü, uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerledi.

D-100 Karayolu Zincirlikuyu mevkiinde bir motosiklet sürücüsü sol şeritte ilerlediği sırada cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Zaman zaman hızlanan sürücü arkasında oturan yolcunun hayatını da tehlikeye atarak uzun süre tek tekerlek üzerinde seyretti. Sol şeritte hızla ilerleyen sürücü ve yolcunun, koruyucu herhangibir ekipman kullanmaması dikkat çekti. Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Beşiktaş\'ta Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Motosiklet, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü - Son Dakika


11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu

Son Dakika
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:23:03. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement