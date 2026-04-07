Beşiktaş'ta Terör Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı
07.04.2026 20:46
Yapı Kredi Plaza önünde 3 saldırgan polisle çatışmaya girdi, 1'i öldürüldü, 2 polis yaralandı.

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasında görevli ekipler, öğle saatlerinde bölgeye gelen 3 saldırganın uzun namlulu silahlarla araçtan indiğini fark etti.

Ekipler, saldırganları durdurmak için harekete geçti. Polis, "dur" ihtarına uymayan saldırganlara müdahalede bulundu. Bunun üzerine polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Büyükdere Caddesi Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Çatışmada, saldırganlardan 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganların çantalarında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

"Konsoloslukta 2,5 yıldır faaliyet yok"

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Gül incelemenin ardından gazetecilere, "Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirlerini alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Gül, bölgede Yapı Kredi ile iş yerlerinin, arka tarafta ise İsrail Konsolosluğunun bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Konsoloslukta yaklaşık 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Bölgede, olay yeri inceleme ekiplerince inceleme yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, saldırganların kiraladıkları araçla İzmit'ten İstanbul'a geldikleri, öldürülen saldırganın Yunus Emre S, etkisiz hale getirilen diğer 2 saldırganın ise Onur Ç. ve Enes Ç. isimli kardeşler oldukları belirlendi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma, 1 başsavcı vekili ve 2 savcı tarafından yürütülüyor.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı

Polis ekiplerince terör saldırısının gerçekleştiği noktadaki incelemeler ve delil toplama işlemleri tamamlandı.

Saldırganların olay yerine geldiği otomobilde incelemelerde bulunan ekipler, parmak izi tespit çalışması yaptı.

Otomobil, ekiplerin incelemesinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolu Büyükdere Caddesi'nde iki şeride düşen trafik akışı, çalışmaların tamamlanmasından normale döndü.

Kaynak: AA

Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si lider Coventry ile yenişemedi Acun Ilıcalı'nın Hull City'si lider Coventry ile yenişemedi

21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Umrumda değil
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Umrumda değil
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
