Beşiktaş'ta Terör Saldırısı: 3 Gözaltı

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu araçta inceleme yaptı.