Beşiktaş'ta Terör Saldırısı Keşif Görüntüleri Ortaya Çıktı

Beşiktaş'taki Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin keşif yaptığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF ANLARI KAMERADA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, teröristlerin daha önceden olay yerine iki kez keşif için geldiği belirlendi.

ÖNCE OTOPARKA GELMİŞLER

Teröristlerin, 1 Nisan'da akşam saatlerinde olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde de aynı araçla gelen teröristlerin, yine keşif yaptığı anlar kamera görüntülerine yansıdı. Öte yandan, zanlıların olay yerine geldiği aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra araç kiralayıp terör saldırısını gerçekleştirdikleri öğrenildi.