Beşiktaş\'ta Yangın: 2 Kedi Kurtarıldı

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ'ta 5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Ayrıca itfaiye ekipleri binadan 2 kedi kurtardı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında başladı. Daireden yükselen dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binadan çıkarken dumandan etkilenen 2 bina sakinine sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Dairede mahsur kalan 2 kedi de itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.