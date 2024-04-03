Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybeden Barış Güngör'ün cenazesi Batman'da defnedildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybeden Barış Güngör'ün cenazesi Batman'da defnedildi

Beşiktaş\'ta yangında hayatını kaybeden Barış Güngör\'ün cenazesi Batman\'da defnedildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Barış Güngör'ün cenazesi, memleketi Batman'da toprağa verildi. Güngör'ün kısa süre önce askerden geldiği ve İstanbul'a çalışmak için gittiği belirtildi.

03.04.2024 23:12
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki Barış Güngör'ün cenazesi, memleketi Batman'da toprağa verildi.

Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitirenlerden Güngör'ün cenazesi, yakınları tarafından Batman'a getirildi.

Güngör'ün cenazesi, Asri Mezarlık'ta okunan dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Barış Güngör'ün kısa süre önce askerden geldiği, bir süre memleketinde kaldıktan sonra çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybeden Barış Güngör'ün cenazesi Batman'da defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybeden Barış Güngör'ün cenazesi Batman'da defnedildi - Son Dakika
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