Beşiktaş\'ta yangında hayatını kaybeden Gökhan Yıldırım toprağa verildi

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Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden Gökhan Yıldırım'ın cenazesi Sultanbeyli'de toprağa verildi.

Gayrettepe'de, 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında ölen 29 kişi arasında bulunan Yıldırım için Sultanbeyli'deki Abdurrahman Gazi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı cenaze töreninde merhumun babası Hasgül Yıldırım, akrabaları ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi Sultanbeyli'deki Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

Üç çocuğu olan Yıldırım'ın tadilat yapılan gece kulübünde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.