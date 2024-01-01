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Ortaköy Meydanı'nda Yılbaşı Kutlamaları Havai Fişek Gösterisiyle Yapıldı - Son Dakika
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Ortaköy Meydanı'nda Yılbaşı Kutlamaları Havai Fişek Gösterisiyle Yapıldı

BEŞİKTAŞ'ta yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Ortaköy Meydanı oldu. Yerli ve yabancı turistlerin toplandığı meydanda, sokak sanatçılarının konseriyle eğlenceli bir atmosfer oluştu. Yeni yıla saatler kala havai fişek gösterisi başladı ve birçok vatandaş bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

01.01.2024 - 02:25,
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BEŞİKTAŞ'ta yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Ortaköy Meydanı oldu. Yılbaşına dakikalar kala meydanda toplanan yerli ve yabancı turistler havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi.

Yeni yıla saatler kala Ortaköy Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sokak sanatçılarının konseri ile eğlendi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise havai fişek gösterisi başladı. Gösteri sırasında bir çok vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.

Ortaköy Meydanı\'nda Yılbaşı Kutlamaları Havai Fişek Gösterisiyle Yapıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ortaköy Meydanı'nda Yılbaşı Kutlamaları Havai Fişek Gösterisiyle Yapıldı - Son Dakika
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