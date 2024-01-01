Ortaköy Meydanı\'nda Yılbaşı Kutlamaları Havai Fişek Gösterisiyle Yapıldı

Erdoğan\'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş

Süper Kupa kriziyle ilgili paylaşım Aile dizisini de vurdu! Nejat İşler\'i fena kızdırdılar

BEŞİKTAŞ'ta yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Ortaköy Meydanı oldu. Yılbaşına dakikalar kala meydanda toplanan yerli ve yabancı turistler havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi.

Yeni yıla saatler kala Ortaköy Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sokak sanatçılarının konseri ile eğlendi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise havai fişek gösterisi başladı. Gösteri sırasında bir çok vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.