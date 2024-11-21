Beşiktaş'ta Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı

Beşiktaş\'ta Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı

Beşiktaş Belediyesi, İBB İSFALT iş birliğiyle Fecri Ebcioğlu Sokağı'nda yol bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çalışmaları inceleyerek daha güvenli ve konforlu bir Beşiktaş hedeflediklerini vurguladı.

21.11.2024 11:43  Güncelleme: 12:00
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(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSFALT iş birliğiyle Fecri Ebcioğlu Sokağı'nda yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Faaliyetleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş'ımızın her köşesini daha güvenli, konforlu ve yaşanabilir bir hale getirmek için durmadan çalışıyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, sokak ve caddelerde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fecri Ebcioğlu Sokağı'nda asfalt yenilendi, yüzey düzenlemeleri tamamlandı. Çalışmalar sırasında yaklaşık 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

İBB-İSFALT ve Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Fecri Ebcioğlu Sokağımızdaki yol bakım ve onarım çalışmalarımızı yerinde inceledik. Beşiktaş'ımızın her köşesini daha güvenli, konforlu ve yaşanabilir bir hale getirmek için durmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

Fecri Ebcioğlu Sokağı'ndaki işlemler, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımın daha düzenli ve güvenli hale getirilmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: ANKA

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