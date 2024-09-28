Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza Ortalığı Karıştırdı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza Ortalığı Karıştırdı

Beşiktaş\'ta Zincirleme Kaza Ortalığı Karıştırdı

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 5 araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

28.09.2024 05:59
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BEŞİKTAŞ'ta, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BNC 382 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, seyir halindeki 34 TAZ 23 plakalı taksiye ve 34 GBU 314 plakalı bir başka taksiye çarptı. Savrulan otomobil hızını alamayarak, park halindeki 2 araca daha vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN KAVGA KAMERADA

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada, kazaya neden olan sürücü ve arkadaşları ile park halindeki araçların sahipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralı bulunmazken, 5 araçta büyük hasar oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza Ortalığı Karıştırdı - Son Dakika

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