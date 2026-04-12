Beşiktaş'taki Çatışmada 1 Şüpheli Yakalandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'taki Çatışmada 1 Şüpheli Yakalandı

12.04.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada 12 şüpheliden 9'u tutuklandı, toplam gözaltı sayısı 6'ya ulaştı.

BEŞİKTAŞ'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmaya ilişkin Kocaeli'nde 1 şüpheli daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı. Toplam gözaltı sayısı ise 6'ya yükseldi

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi. Çalışmaların devamında 3'ü Kocaeli'nde olmak üzere 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı. 3 şüphelinin emniyette işlemleri devam ederken 2 şüphelinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

1 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'nde gözaltına aldı. Bunun üzerine toplam gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Beşiktaş, Olaylar, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:21:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş'taki Çatışmada 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.