Beşiktaş\'taki gece kulübü yangınında 9 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.
Gayrettepe'deki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler, polis eşliğinde hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Olay
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
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