Beşiktaşlı Kadınlar, Lale Festivali'nde Buluştu

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla Emirgan Korusu'nda gerçekleştirilen Lale Festivali'ne gezi düzenledi.

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi (KDYM) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında kadınlar, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirirken festival alanını rehber eşliğinde gezerek korunun tarihi ve doğal yapısına ilişkin bilgi edindi. Lale bahçeleri önünde fotoğraf çekerek güzel havanın tadını çıkaran kadınlar, düzenlenen geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Suna Başaran isimli yurttaş, Beşiktaş Belediyesi'nin sunduğu hizmetten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Belediyemizin semt halkına sunduğu bu nadide hizmetten dolayı son derece mutluyum. Rehber eşliğinde gezmek bizleri bilinçlendirdi. Lalelerin korunarak özel alanlara dikilmiş olması da ayrıca çok değerli. Bu hizmet için Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Aylin Sipahi isimli yurttaş ise ilk kez katıldığı etkinlikten oldukça etkilendiğini ifade ederek, "Bu tür gezilerin özellikle emekliler ve ev kadınları için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İlk kez geldiğim bu yeri çok beğendim. Belediyemizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ortaköy'de ikamet eden Sinem Albayrak da ücretsiz etkinliklere katılmaya özen gösterdiğini belirterek, "Daha önce de Emirgan Korusu'na gelmiştim ancak bu kez rehber eşliğinde gezmek koruya bakış açımı değiştirdi. Doğayı ve tarihi dokuyu daha iyi anladım. Bu tür etkinliklerin artmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Neslihan Aldemir, etkinliği "Harika bir gün ve çok güzel bir organizasyon. Tekrarını bekliyoruz" sözleriyle değerlendirirken; Kübra Sencer de ilk kez ziyaret ettiği Emirgan Korusu'nda keyifli bir gün geçirdiğini belirterek Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür etti.

Beşiktaş Belediyesi, toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerle komşularını bir araya getirmeye ve kent yaşamına katılımı artırmaya devam ediyor.