Gazeteci ve yazar Beşir Ayvazoğlu, UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ta bu yıl altıncı kez düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri"ne konuk oldu.

Bu yıl Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne değer görülen Ayvazoğlu, Katip Han'da "Edebiyat ve Hafıza" başlığı altında söyleşi yaptı.

Aykut Ertuğrul'un moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Ayvazoğlu, henüz 15 yaşındayken gazeteciliğe başladığını belirterek, "Gazetecilik mikrop gibi bulaştı bana. Tercüman gazetesinden teklif geldiğinde öğretmendim. Öğretmenlik, bir sınıftan bir sınıfa derse gir ve her yıl aynı şeyi anlatmak adına bana sıkıcı gelen bir şeydi. O yüzden hemen hiç düşünmeden teklife atladım." dedi.

Ayvazoğlu, gazeteciliğin kendisini estetik ve felsefe gibi meselelerle uğraşmaktan biraz kopardığını dile getirerek, "Gazeteye sadece sayfa hazırlamadım. Biyografik metinler de dizi yazımı olarak kaleme alıyordum. Mesela Yahya Kemal'in eve dönüş macerasını anlattım. İsmail Gaspıralı'yı da yazdım. Yani birçok biyografik metin yazdım. Gazetecilik bana yazma pratiği öğretti. Daha sonra yazacağım kitapları, kolay yazmamı sağlayan bir temrin olması bakımından son derece önemliydi." diye konuştu.

İlk kapsamlı biyografisinin Peyami Safa portresi olduğunu söyleyen Ayvazoğlu, şöyle devam etti:

"O zaman çalıştığım yayınevi benden Peyami Safa biyografisi istedi. O dönemde de düzgün bir çalışma yoktu. Ben de 'yazayım' dedim. Bu cahil cesaretiydi ama cahil cesareti de önemli. Şimdi olsa bu biyografiyi yazmaya cesaret edemem. Niye cesaret edemem, çünkü adam 15 yaşından beri yazmadığı gazete yok. Son zamanlarda gazetelere dijitalden hızlıca ulaşmak mümkün ama o zaman devasa bir işti hepsini okumak. 5 senede biyografiyi yazdım. Şimdi bile Peyami Safa klasörümde 2 kitap olacak kadar malzeme var ama yazabilir miyim bilmiyorum."

"Bir yazarda ironi ve mizah duygusu yoksa, bana göre iyi yazar olamaz"

Ayvazoğlu, daha sonra Ahmet Haşim'in biyografisini yazdığını belirterek, "Yazılarını şiirlerinden daha çok severim. Kültürsüz ama müthiş bir zekaya sahip. Öyle bir zekası var ki müthiş ironi yapar. Mizah duygusu son derece gelişmiştir. Zaten bir yazarda ironi ve mizah duygusu yoksa, bana göre iyi yazar olamaz." ifadesini kullandı.

Edebiyat tarihinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Ayvazoğlu, farklı dönemlerde eser veren ve birbirini etkileyen isimlerin oluşturduğu edebi ekosistemin hiçbir unsurunun göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Ayvazoğlu, bir yazarı sevip sevmemenin onun edebiyat tarihindeki etkisini ortadan kaldırmayacağına işaret ederek, Nurullah Ataç, Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Peyami Safa gibi isimlerin dönemin edebi ortamı içindeki yerlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Biyografi çalışmalarının yalnızca bir kişinin hayatını anlatmakla sınırlı kalmadığını ve bu çalışmalar aracılığıyla dönemin edebi çevrelerinin, ilişkilerinin ve kültürel atmosferinin de ortaya konulduğunu belirten Beşir Ayvazoğlu, Şeyh Galip ve Peyami Safa üzerine yaptığı biyografi çalışmalarının bu açıdan farklı dönemlerdeki boşlukları tamamladığını ifade etti.

"Biyografi yazarlığında çok yönlülük gerekiyor"

Ayvazoğlu, edebiyatın neşvünema bulduğu mekanların da biyografisini yazdığını, yazma heyecanının farklı bir his olduğunu söyledi.

İlk önce ressam, daha sonra da musikişinas olmak istediğini belirten Ayvazoğlu, "Ud edindim, kurslara gittim fakat edebiyat ağır bastı. Tabii ressam biyografileri de yazdım. Kütüphanemin önemli bir bölümü resim, önemli bir bölümü musiki üzerine. Kocaman bir bölüm masal, mitoloji vesaire. Yani biyografi yazarlığında çok yönlülük gerekiyor." dedi.

Ayvazoğlu, bir yazarın zamanla geliştiğini dile getirerek, "İşin bir ucundan tutmak lazım. İnsan hemen ustalık seviyesine erişemiyor. Biyografi yazarlığında ustalaştığım dönemde, fikren ikisine de muhalif olduğum Tevfik Fikret ve Nurullah Ataç'ı yazmak nasip oldu." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar yaşadıklarını 2 cilt hatırat olarak kaleme aldığını ve yayımlayacağını söyleyen usta yazar, şunları kaydetti:

"Beni yazmaya teşvik eden Yahya Kemal'dir. Onu çok erken keşfettim. Yazılarını, şiirlerini okuduğun zaman kaçınılmaz bir şekilde eski musikiyle, şiirle, İstanbul ile mimariyle, Mimar Sinan ile Itri ile Dede Efendi ile ilişki kuruyorsun. Yani ben sırf Yahya Kemal'e borcumu ödemek için 'Aşk Estetiği'nden sonra 'Eve Dönen Adam'ı yazdım. Kült bir kitap oldu. Halen aranılan bir kitap. Daha sonra ansiklopediye dönüştü. 'Bozgunda Fetih Rüyası'nda Yahya Kemal'in biyografik romanını yazdım. Fuat Bayramoğlu ile mektuplaşmalarını 'Yahya Kemal'den Fuat Bayramoğlu'na Karaçi Mektupları' olarak kitaplaştırdım. 'Yahya Kemal'in İstanbul'u ile Yahya Kemal hakkında 5 kitap yazdım."