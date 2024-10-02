Beşiri ve Balpınar Belediye Başkanları Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti - Son Dakika
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Beşiri ve Balpınar Belediye Başkanları Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti

Beşiri ve Balpınar Belediye Başkanları Yeniden Refah Partisi\'nden İstifa Etti

Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladı. İki başkan, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini belirtti ve halkın taleplerine öncelik vereceklerini vurguladı.

02.10.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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(BATMAN) - Yeniden Refah Partili Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ile Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, yaptıkları ortak açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Batman'ın Beşeri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ile Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçildikleri Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladı. Karabulut ve Ekmiş yaptıkları ortak açıklamada, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiri ve Balpınar halkının talepleri doğrultusunda hemşehrilerimizle beraber bu yolda ortak düşünce ve akılla hareket ediyoruz. Halkımızdan gelen çağrılara daima öncelik gösteriyoruz. Geçen süre içerisinde halkla sürekli beraber istişare içinde hareket ediyoruz. Onlarla olan gönül birlikteliğimize her zaman sadık kalacağız. Bununla birlikte bizden sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde hizmet ve çalışmalara devam edeceğiz. Halkımızdan gelen bütün istek ve talepleri aldık ve her zaman halkımızdan gelen taleplere çare olmaya çalışacağız. Beşiri halkı ve Balpınar halkına daha iyi hizmet verebilmek için halkımızla istişare edip birlikte aldığımız ortak kararla belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldık. İlçemize ve beldemize daha iyi hizmet ve yatırımların olabilmesi için ilçemizin ve beldemizin geleceğinin konuşulması adına aldığımız bu karar en ince ayrıntısına kadar halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Halkımızla beraber almış olduğumuz bu kararımızın hayırlara vesile olması dileklerimizle kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiri ve Balpınar Belediye Başkanları Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti - Son Dakika

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