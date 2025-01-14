Besni'de 90 Hektar Orman Projesi - Son Dakika
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Besni'de 90 Hektar Orman Projesi

Besni'de 90 hektarlık alanda 13 bin fidan dikilecek, bölgeye ekonomik katkı sağlanacak.

14.01.2025 11:50
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ve Merinos AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında 90 hektarlık alanda orman kurulacak.

İlçeye bağlı Aşağıçöplü köyü sınırları içerisinde yer alan alanda devam eden çalışmaları inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, 4 bini fıstık çamı 9 bini ise yöreye gelir getirici zeytin, fıstık ve badem olmak üzere 13 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Dikimi yapılacak fidanların ilerleyen yıllarda ilçenin yeşil alan sınırlarını artıracağını belirten Partal, içerisindeki zeytin, fıstık ve badem ile de yöre halkına gelir getirici bir özellik taşıyacağını vurguladı.

Partal, ayrıca ay sonuna kadar dikimlerin yapılacağını belirterek, "Burada ilk etapta 13 bin ağacı toprakla buluşturacağız. Toprak yapısı çok güzel, köylere de aslında yakın bir alan. İklim koşulları da bu ağaçlar için uygun. Güzel bir proje olacak. İnşallah 5-10 yıl içerisinde bu projenin meyveleri de görülmeye başlayacak. Bu anlamda ben Orman teşkilatımıza ve hayırseverimiz Erdemoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Köylülerimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Besni'de 90 Hektar Orman Projesi - Son Dakika

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