Besni'de Çiftçi Makineye Sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Besni'de Çiftçi Makineye Sıkıştı

Besni\'de Çiftçi Makineye Sıkıştı
24.06.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde buğday yüklerken helezon makinesine ayağı sıkışan çiftçi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde buğday yüklerken ayağı helezon makinesine sıkışan çiftçi Hüseyin K. yaralandı.

Olay, Korupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Buğday yükleyen Hüseyin K. dengesini kaybedince ayağı helezon makinesine sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin K., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Adıyaman, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Besni, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Besni'de Çiftçi Makineye Sıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Lamiya’nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı
Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti Şikayetini ölen babasına anlattı Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti! Şikayetini ölen babasına anlattı
Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi
Annesini gizlice gömmüştü Sosyetik ailede ipler gerildi Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi

10:55
Alper Yeğin’in ziyareti ilçede büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in ziyareti ilçede büyük tartışma yarattı
10:32
Nihat Doğan’ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı MHP’li vekilden de tepki var
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 11:03:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Besni'de Çiftçi Makineye Sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.